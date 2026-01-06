uma parceria com o Jornal Expresso
Natal e Ano Novo ajudam a equilibrar as contas do comércio local de Santarém

Comércio local de Santarém voltou a viver maior movimento na época do Natal, impulsionado pela iniciativa municipal que disponibiliza milhares de vales para compras no comércio local.

O comércio local de Santarém registou um aumento da procura na época de Natal, em termos globais, impulsionado em boa parte pela iniciativa municipal de disponibilização de milhares de vales para compras, embora os resultados tenham sido desiguais entre sectores e estabelecimentos.
A avaliação é feita por vários comerciantes em declarações a O MIRANTE, que destacam a importância da medida para atrair pessoas ao centro da cidade e incentivar as compras no comércio local.

