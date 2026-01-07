uma parceria com o Jornal Expresso
Um pouco da história de vida de António Montez que tem 90 anos e vive na Póvoa do Conde

António Montez foi durante quatro décadas funcionário da antiga Estação de Águas de Santarém, de onde saiu para a reforma. Aos 90 anos de idade já não trabalha a terra como antigamente mas a sua memória vai até ao tempo em que o pai o tirou da escola para ir trabalhar. Numa tertúlia na Póvoa do Conde, concelho de Santarém, freguesia de Abitureiras, onde nasceu, contou histórias de vida para uma plateia que encheu o edifício da antiga escola primária. O encontro com o passado teve direito, no final da conversa, a uma sopa da pedra, e ao bolo de aniversário do convidado que, nesse dia, festejava os seus 90 anos.

