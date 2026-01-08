uma parceria com o Jornal Expresso
08/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 08-01-2026 17:54

Rui Madeira regressou a Santarém com a Companhia de Teatro de Braga

Rui Madeira regressou a Santarém com a Companhia de Teatro de Braga
Rui Madeira regressou a Santarém com a Companhia de Teatro de Braga
Rui Madeira regressou a Santarém com a Companhia de Teatro de Braga
Rui Madeira regressou a Santarém com a Companhia de Teatro de Braga
Rui Madeira regressou a Santarém com a Companhia de Teatro de Braga
Rui Madeira regressou a Santarém com a Companhia de Teatro de Braga
Rui Madeira regressou a Santarém com a Companhia de Teatro de Braga
Rui Madeira regressou a Santarém com a Companhia de Teatro de Braga
Rui Madeira regressou a Santarém com a Companhia de Teatro de Braga
Rui Madeira regressou a Santarém com a Companhia de Teatro de Braga
Rui Madeira regressou a Santarém com a Companhia de Teatro de Braga
Rui Madeira regressou a Santarém com a Companhia de Teatro de Braga
Rui Madeira regressou a Santarém com a Companhia de Teatro de Braga
Rui Madeira regressou a Santarém com a Companhia de Teatro de Braga
Rui Madeira regressou a Santarém com a Companhia de Teatro de Braga
Rui Madeira regressou a Santarém com a Companhia de Teatro de Braga
Rui Madeira regressou a Santarém com a Companhia de Teatro de Braga
Rui Madeira regressou a Santarém com a Companhia de Teatro de Braga
Rui Madeira regressou a Santarém com a Companhia de Teatro de Braga
O actor e encenador Rui Madeira, natural de Santarém, trouxe à cidade natal uma versão contemporânea do “Auto da Barca do Inferno” por ele encenada.

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe nos dias 8 e 9 de Janeiro a peça “Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente, numa produção da Companhia de Teatro de Braga, com encenação do escalabitano Rui Madeira. As representações são dirigidas sobretudo ao público escolar e em todos os espectáculos participam dois estudantes escolhidos de forma aleatória.
Natural da Romeira, no concelho de Santarém, o actor e encenador Rui Madeira é fundador e director artístico da Companhia de Teatro de Braga, cidade onde reside há mais de 45 anos.

