uma parceria com o Jornal Expresso
10/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 10-01-2026 21:20

Cine-Teatro Paraíso recebeu Gala do Ginásio Clube de Tomar 

Cine-Teatro Paraíso recebeu Gala do Ginásio Clube de Tomar 
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Evento homenageou ginastas que alcançaram pódios em campeonatos distritais, nacionais e internacionais.

O Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, foi palco da Gala do Ginásio Clube de Tomar na tarde de sábado, 10 de Janeiro. A iniciativa teve como objectivo celebrar os principais destaques da época 2024/25, num ambiente festivo marcado pelo espírito natalício e pela entrada no novo ano.

Durante o evento foram homenageados vários ginastas que se distinguiram ao longo da época, com conquistas de pódios em campeonatos distritais, nacionais e internacionais.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar