O MIRANTE TV | 10-01-2026 21:20
Cine-Teatro Paraíso recebeu Gala do Ginásio Clube de Tomar
Evento homenageou ginastas que alcançaram pódios em campeonatos distritais, nacionais e internacionais.
O Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, foi palco da Gala do Ginásio Clube de Tomar na tarde de sábado, 10 de Janeiro. A iniciativa teve como objectivo celebrar os principais destaques da época 2024/25, num ambiente festivo marcado pelo espírito natalício e pela entrada no novo ano.
Durante o evento foram homenageados vários ginastas que se distinguiram ao longo da época, com conquistas de pódios em campeonatos distritais, nacionais e internacionais.
