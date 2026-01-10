Cine-Teatro Paraíso recebeu Gala do Ginásio Clube de Tomar 

O Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, foi palco da Gala do Ginásio Clube de Tomar na tarde de sábado, 10 de Janeiro. A iniciativa teve como objectivo celebrar os principais destaques da época 2024/25, num ambiente festivo marcado pelo espírito natalício e pela entrada no novo ano.

Durante o evento foram homenageados vários ginastas que se distinguiram ao longo da época, com conquistas de pódios em campeonatos distritais, nacionais e internacionais.