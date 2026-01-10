O MIRANTE TV | 10-01-2026 21:19
Concerto de Reis encheu Igreja de Santa Maria do Olival em Tomar
Concerto contou com a participação do Coro Canto Firme, do Coro Alvacanto e da Orquestra da Amizade.
A Igreja de Santa Maria do Olival, em Tomar, foi palco do 40º Concerto de Reis, realizado na tarde de sábado, 10 de Janeiro. O concerto contou com a participação do Coro Canto Firme, do Coro Alvacanto e da Orquestra da Amizade, sob a direcção musical de António de Sousa. Em palco estiveram mais de 60 coristas, de diferentes idades.
A iniciativa foi organizada pela Canto Firme de Tomar – Associação de Cultura, com apoio do Município de Tomar.
