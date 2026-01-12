uma parceria com o Jornal Expresso
12/01/2026

O MIRANTE TV | 12-01-2026 11:14

Música coral e filarmónica juntaram-se em Samora Correia

A Igreja Matriz de Samora Correia foi palco de uma tarde marcada pela partilha musical e pelo encontro entre diferentes gerações e geografias, num concerto que juntou música filarmónica e canto coral.

O concerto da Banda Filarmónica da Sociedade Filarmónica União Samorense, realizado no domingo, 11 de Janeiro, na Igreja Matriz de Samora Correia, reuniu vários grupos corais convidados, numa iniciativa dedicada à valorização da música.
Ao longo da tarde, a banda anfitriã partilhou o espaço com cinco formações corais, num programa diversificado que evidenciou diferentes abordagens ao repertório coral e filarmónico. Participaram o Grupo Coral do Clube Portugal Telecom - Zona Centro Sul, o Coro da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor do Samouco, o Grupo Coral da Sociedade Filarmónica Perpétua Azeitonense, o CorUÉ - Coro da Universidade de Évora e o Grupo Coral do Centro Cultural dos Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa.
O concerto decorreu num ambiente de proximidade com o público, beneficiando da acústica do espaço religioso e da forte adesão da população, que respondeu com atenção e aplausos a um programa construído em torno da diversidade vocal e instrumental.
A iniciativa foi organizada pela Sociedade Filarmónica União Samorense, com o apoio da Paróquia de Nossa Senhora da Oliveira de Samora Correia.
