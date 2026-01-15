uma parceria com o Jornal Expresso
15/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 15-01-2026 18:02

Bombeiros do Sardoal reforçam meios de combate a incêndios

Bombeiros do Sardoal reforçam meios de combate a incêndios
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Bombeiros do Sardoal apresentaram publicamente novos meios e equipamentos de combate a incêndios, num investimento que reforça a capacidade de resposta do concelho a situações de risco.

Os Bombeiros Municipais do Sardoal apresentaram, na tarde de 14 de Janeiro, os novos meios e equipamentos de combate a incêndios, numa sessão realizada na Praça da República. Entre os reforços destacam-se um novo veículo de combate ao fogo, com capacidade para três mil litros de água, quatro geradores amovíveis e 21 fatos térmicos destinados à protecção dos operacionais.
Os equipamentos resultam de um investimento da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, cofinanciado por fundos europeus, e incluem também meios de prevenção entregues aos Sapadores Florestais. Os novos recursos estiveram em exposição ao longo da tarde, permitindo à população conhecer de perto os meios agora disponíveis ao serviço da protecção civil no concelho.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar