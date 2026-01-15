Bombeiros do Sardoal reforçam meios de combate a incêndios

Os Bombeiros Municipais do Sardoal apresentaram, na tarde de 14 de Janeiro, os novos meios e equipamentos de combate a incêndios, numa sessão realizada na Praça da República. Entre os reforços destacam-se um novo veículo de combate ao fogo, com capacidade para três mil litros de água, quatro geradores amovíveis e 21 fatos térmicos destinados à protecção dos operacionais.

Os equipamentos resultam de um investimento da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, cofinanciado por fundos europeus, e incluem também meios de prevenção entregues aos Sapadores Florestais. Os novos recursos estiveram em exposição ao longo da tarde, permitindo à população conhecer de perto os meios agora disponíveis ao serviço da protecção civil no concelho.