O MIRANTE TV | 15-01-2026 14:50
João Lobo: um compositor de Azambuja de raízes filarmónicas
João Lobo cresceu nas bandas filarmónicas do concelho de Azambuja e foi aí que encontrou também o caminho da composição.
João Lobo é trompista há mais de 30 anos e um nome ligado à música filarmónica do concelho de Azambuja. Foi nas bandas que cresceu enquanto músico e foi aí que encontrou também o caminho da composição. Sem formação académica, aprendeu pela prática, pela escuta e pela experiência, transformando vivências e memórias em música. As suas obras reflectem a identidade da sua terra e o espírito colectivo das bandas filarmónicas.
No Dia Mundial do Compositor, celebrado a 15 de Janeiro, destacamos um autor que prova que a paixão e a dedicação são os grandes alicerces da música. Aqui fica um registo em áudio de algumas músicas compostas por João Lobo.
