15/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 15-01-2026 14:50

João Lobo: um compositor de Azambuja de raízes filarmónicas

João Lobo cresceu nas bandas filarmónicas do concelho de Azambuja e foi aí que encontrou também o caminho da composição.

João Lobo é trompista há mais de 30 anos e um nome ligado à música filarmónica do concelho de Azambuja. Foi nas bandas que cresceu enquanto músico e foi aí que encontrou também o caminho da composição. Sem formação académica, aprendeu pela prática, pela escuta e pela experiência, transformando vivências e memórias em música. As suas obras reflectem a identidade da sua terra e o espírito colectivo das bandas filarmónicas.

No Dia Mundial do Compositor, celebrado a 15 de Janeiro, destacamos um autor que prova que a paixão e a dedicação são os grandes alicerces da música. Aqui fica um registo em áudio de algumas músicas compostas por João Lobo.

    14-01-2026
    14-01-2026
    14-01-2026
    14-01-2026
    19-11-2025
    08-10-2025
    10-11-2025
    30-07-2025
    23-07-2025
    23-07-2025
