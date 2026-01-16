O MIRANTE TV | 16-01-2026 17:46
Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira explica como lidar com as doenças respiratórias nas crianças
Com o frio e a chuva aumentam os casos de doenças respiratórias nas crianças, por isso o Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira está preparado nesta época para dar o melhor acompanhamento pediátrico.
Com o frio e a chuva aumentam os casos de doenças respiratórias nas crianças, por isso o Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira está preparado nesta época para dar o melhor acompanhamento pediátrico e neste vídeo a médica Daniela Silva explica os cuidados a ter e a enfermeira Rafaela Santos exemplifica como deve ser feita a lavagem nasal e os cuidados a ter com a câmara expansora.
A câmara expansora é um dispositivo para administrar medicamentos por via inalatória, facilitando o procedimento em situações de doenças respiratórias. A utilização implica alguns cuidados.
