uma parceria com o Jornal Expresso
16/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 16-01-2026 17:46

Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira explica como lidar com as doenças respiratórias nas crianças

Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira explica como lidar com as doenças respiratórias nas crianças
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Com o frio e a chuva aumentam os casos de doenças respiratórias nas crianças, por isso o Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira está preparado nesta época para dar o melhor acompanhamento pediátrico.

Com o frio e a chuva aumentam os casos de doenças respiratórias nas crianças, por isso o Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira está preparado nesta época para dar o melhor acompanhamento pediátrico e neste vídeo a médica Daniela Silva explica os cuidados a ter e a enfermeira Rafaela Santos exemplifica como deve ser feita a lavagem nasal e os cuidados a ter com a câmara expansora.

A câmara expansora é um dispositivo para administrar medicamentos por via inalatória, facilitando o procedimento em situações de doenças respiratórias. A utilização implica alguns cuidados.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar