Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira explica como lidar com as doenças respiratórias nas crianças

Com o frio e a chuva aumentam os casos de doenças respiratórias nas crianças, por isso o Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira está preparado nesta época para dar o melhor acompanhamento pediátrico.