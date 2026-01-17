O MIRANTE TV | 17-01-2026 13:33
Alunos dos cursos profissionais assinam protocolos de estágio em Almeirim
A Escola Secundária Marquesa de Alorna promoveu, a 16 de janeiro, no IVV de Almeirim, a cerimónia de assinatura dos protocolos de estágio dos alunos dos 2.º e 3.º anos dos cursos profissionais.
A Escola Secundária Marquesa de Alorna realizou, na noite de 16 de Janeiro, no IVV de Almeirim, a cerimónia de assinatura dos protocolos de estágio dos alunos dos segundo e terceiro anos dos cursos profissionais. A iniciativa reuniu alunos, encarregados de educação, representantes das entidades de acolhimento, professores e elementos da comunidade escolar. A sessão contou ainda com a presença do director da escola, José Carreira, e de membros do executivo da Câmara Municipal de Almeirim, entre os quais Joaquim Catalão, presidente do município.
O momento assinalou uma etapa importante no percurso formativo dos estudantes, que passam agora a desenvolver parte da sua formação em contexto real de trabalho, reforçando a ligação entre a escola e o tecido empresarial e institucional do concelho. A cerimónia integrou também a participação de três ex-alunos dos cursos profissionais, que partilharam os seus percursos académicos e profissionais, sublinhando a importância desta via de ensino.
