Ana Carvalho, a administrativa que faz a engrenagem girar na Borrego Leonor & Irmão

Ana Carvalho construiu o seu percurso profissional longe dos holofotes, mas num papel essencial ao funcionamento de uma empresa com forte ligação ao sector agrícola. Natural das Abitureiras, em Santarém, Ana Carvalho é licenciada em Gestão de Empresas e conciliou durante anos trabalho e estudos, numa rotina exigente que moldou a sua ética profissional e a forma como encara o risco e a responsabilidade.

Depois deste percurso, chegou à empresa Borrego Leonor & Irmão S.A., em Almeirim, onde apoia hoje a administração em áreas como a gestão de stocks, fornecedores, encomendas e decisões estratégicas. Num sector marcado por exigências legais e desafios logísticos crescentes, defende que gerir é, acima de tudo, saber lidar com pessoas.

Residente nas Fazendas de Almeirim, olha para trás com serenidade e coerência. “Trabalhar e estudar ensinou-me a não baixar os braços”, resume, numa trajectória feita de esforço, discrição e equilíbrio entre vida profissional e familiar.

