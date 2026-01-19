uma parceria com o Jornal Expresso
O MIRANTE TV | 19-01-2026 20:28

Encontro de Turismo de Coruche traça caminhos para o ano de 2026

Empresários, técnicos, decisores públicos e representantes do sector reuniram-se em Coruche para reflectir sobre o futuro do turismo no concelho, num encontro que procurou alinhar estratégias, identificar oportunidades e reforçar parcerias para o presente ano.

O IV Encontro de Turismo de Coruche realizou-se no dia 19 de Janeiro, no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, reunindo agentes do sector turístico, comunidade académica e responsáveis institucionais para um momento de inspiração, partilha e debate em torno das novas tendências e desafios do turismo no concelho.
A iniciativa teve como objectivo promover o diálogo entre os diferentes intervenientes do território, estimular a criação de sinergias e abrir caminho a novos projectos e oportunidades para o desenvolvimento turístico de Coruche, num programa concentrado em temas considerados estratégicos para o ano de 2026.
A sessão contou com a participação da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo na abertura dos trabalhos e incluiu uma apresentação sobre o balanço do turismo em Coruche em 2025, a agenda de eventos do município e a participação prevista na BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market 2026. Em destaque esteve ainda a Rede Municipal de Percursos Pedestres de Coruche, enquanto aposta no turismo de natureza, assim como a relevância da Estrada Nacional 2 na promoção do turismo no interior do país, com enfoque no concelho.
As tendências do turismo para 2026 e as oportunidades para os negócios locais foram igualmente abordadas por técnicos municipais, numa perspectiva de apoio ao investimento e à consolidação da oferta turística. O encontro terminou com um momento de convívio, através de uma prova de produtos tradicionais e vinhos de Coruche, valorizando a identidade gastronómica e os produtores locais.

