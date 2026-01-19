uma parceria com o Jornal Expresso
Incêndio em prédio de oito pisos no Carregado faz um morto

Edifício foi evacuado na totalidade, tendo sido assistidas 14 pessoas, que estão a ser avaliadas pela equipa pré-hospitalar.

O incêndio que deflagrou esta segunda-feira num apartamento de um prédio oito de pisos no Carregado provocou um morto e quatro feridos. Ainda estão a decorrer trabalhos no local, estando envolvidos 31 operacionais, apoiados por 13 veículos, entre bombeiros de Alenquer e Castanheira do Ribatejo, GNR e VMER do Hospital de Vila Franca de Xira.
O edifício foi evacuado na totalidade, tendo sido assistidas 14 pessoas, que estão a ser avaliadas pela equipa pré-hospitalar, e quatro transportadas para o Hospital de Vila Franca de Xira. O alerta para o incêndio foi recebido pelas 07h50 e o fogo começou num apartamento do segundo andar do edifício com oito pisos, na União de Freguesias de Carregado e Cadafais, Alenquer.

