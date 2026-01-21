Transtejo Soflusa sonha com cacilheiros turísticos entre Lisboa e Vila Franca de Xira

Empresa assinalou 50 anos com cerimónia a bordo de um dos novos navios eléctricos da empresa.

A Transtejo Soflusa celebra esta quarta-feira 50 anos e Rui Rei, que tomou posse como presidente da administração da empresa no final do ano passado, anunciou novas embarcações eléctricas para o Tejo, novas rotas e mais e melhor qualidade para os utentes e trabalhadores.

Isto numa altura em que, destacou, a procura pelo transporte fluvial está a crescer. Com o Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, na plateia, o gestor garantiu que há mais embarcações eléctricas a funcionar no Tejo e menos supressões de serviço.

A cerimónia do meio século de vida da empresa aconteceu a bordo de um dos novos barcos eléctricos da frota da Transtejo Soflusa, que navegou entre o Cais do Sodré e Almada.

Entre os planos da empresa está a criação de uma nova rota de ligação da margem sul para o Parque das Nações.

A O MIRANTE Rui Rei explica que está a ser estudada a possibilidade de criar uma rota turística nos cacilheiros mais antigos e que isso poderá vir a permitir rotas de lazer até Vila Franca de Xira.

