uma parceria com o Jornal Expresso
21/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 21-01-2026 16:16

Transtejo Soflusa sonha com cacilheiros turísticos entre Lisboa e Vila Franca de Xira

1 / 17
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
2 / 17
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
3 / 17
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
4 / 17
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
5 / 17
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
6 / 17
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
7 / 17
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
8 / 17
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
9 / 17
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
10 / 17
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
11 / 17
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
12 / 17
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
13 / 17
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
14 / 17
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
15 / 17
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
16 / 17
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
17 / 17
Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a unir as margens do Tejo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Empresa assinalou 50 anos com cerimónia a bordo de um dos novos navios eléctricos da empresa.

A Transtejo Soflusa celebra esta quarta-feira 50 anos e Rui Rei, que tomou posse como presidente da administração da empresa no final do ano passado, anunciou novas embarcações eléctricas para o Tejo, novas rotas e mais e melhor qualidade para os utentes e trabalhadores.

Isto numa altura em que, destacou, a procura pelo transporte fluvial está a crescer. Com o Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, na plateia, o gestor garantiu que há mais embarcações eléctricas a funcionar no Tejo e menos supressões de serviço.

A cerimónia do meio século de vida da empresa aconteceu a bordo de um dos novos barcos eléctricos da frota da Transtejo Soflusa, que navegou entre o Cais do Sodré e Almada.

Entre os planos da empresa está a criação de uma nova rota de ligação da margem sul para o Parque das Nações.

A O MIRANTE Rui Rei explica que está a ser estudada a possibilidade de criar uma rota turística nos cacilheiros mais antigos e que isso poderá vir a permitir rotas de lazer até Vila Franca de Xira.

É uma notícia para ler na edição impressa de O MIRANTE

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar