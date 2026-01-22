O MIRANTE TV | 22-01-2026 10:00
Canas entaladas em ponte ameaçam habitação de Dina Maria Ferreira
Proprietária denuncia falta de civismo e deposição de sobrantes que dificultam o curso da Ribeira das Ceroulas.
Dina Maria Ferreira, moradora em Aldeia Galega da Merceana, denuncia a deposição de sobrantes na Ribeira das Ceroulas. Canas e outros resíduos ficaram encalhados debaixo da ponte centenária junto à sua casa, impedindo o curso normal da água e podendo provocar cheias.
A proprietária já gastou dinheiro a limpar o leito junto à sua casa e alerta para a falta de civismo de quem continua a deitar lixo na água.
A Protecção Civil apoia sempre que necessário, mas Dina Maria Ferreira pede que as entidades competentes intervenham, para evitar novos prejuízos à sua propriedade e às quintas vizinhas.
Uma notícia para ler na edição impressa de O MIRANTE
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Vale Tejo
21-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar