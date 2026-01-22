Canas entaladas em ponte ameaçam habitação de Dina Maria Ferreira

Proprietária denuncia falta de civismo e deposição de sobrantes que dificultam o curso da Ribeira das Ceroulas.

Dina Maria Ferreira, moradora em Aldeia Galega da Merceana, denuncia a deposição de sobrantes na Ribeira das Ceroulas. Canas e outros resíduos ficaram encalhados debaixo da ponte centenária junto à sua casa, impedindo o curso normal da água e podendo provocar cheias.

A proprietária já gastou dinheiro a limpar o leito junto à sua casa e alerta para a falta de civismo de quem continua a deitar lixo na água.

A Protecção Civil apoia sempre que necessário, mas Dina Maria Ferreira pede que as entidades competentes intervenham, para evitar novos prejuízos à sua propriedade e às quintas vizinhas.

