22/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 22-01-2026 10:00

Canas entaladas em ponte ameaçam habitação de Dina Maria Ferreira

Canas entaladas em ponte ameaçam habitação de Dina Maria Ferreira
Proprietária denuncia falta de civismo e deposição de sobrantes que dificultam o curso da Ribeira das Ceroulas.

Dina Maria Ferreira, moradora em Aldeia Galega da Merceana, denuncia a deposição de sobrantes na Ribeira das Ceroulas. Canas e outros resíduos ficaram encalhados debaixo da ponte centenária junto à sua casa, impedindo o curso normal da água e podendo provocar cheias.
A proprietária já gastou dinheiro a limpar o leito junto à sua casa e alerta para a falta de civismo de quem continua a deitar lixo na água.
A Protecção Civil apoia sempre que necessário, mas Dina Maria Ferreira pede que as entidades competentes intervenham, para evitar novos prejuízos à sua propriedade e às quintas vizinhas.

