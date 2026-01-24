O MIRANTE TV | 24-01-2026 14:07
Clássicos ingleses desfilaram no kartódromo do Carregado
"Passeio dos Ingleses" do ACP Clássicos passou pelo Ribatejo na manhã deste sábado.
Perto de duas dezenas de clássicos de fabrico inglês participaram na manhã deste sábado, 24 de Janeiro, numa prova de regularidade no kartódromo do Campera, no Carregado.
A iniciativa esteve integrada no "Passeio dos Ingleses", promovido pelo ACP Clássicos.
Além da prova no kartódromo do Carregado os participantes rumaram ao Observatório do Sobreiro e da Cortiça em Coruche.
O MIRANTE deixa algumas imagens da passagem dos clássicos pela pista.
