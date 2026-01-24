Gabriela Soares Videira é coordenadora do Serviço de Medicina Dentária do Hospital da Luz e coordenadora do projecto na zona sul da Medicina Dentária da Luz Saúde.

Gabriela Soares Videira no consultório onde trabalha no Hospital da Luz em Lisboa - foto O MIRANTE

Só com inovação se consegue chegar mais longe nos cuidados de saúde

Gabriela Soares Videira é médica dentista e tem um percurso profissional marcado pela dedicação, inovação e proximidade com as pessoas.

Actualmente é coordenadora do Serviço de Medicina Dentária do Hospital da Luz, em Lisboa, e lidera também projectos da Luz Saúde em várias regiões do país.

É especializada em periodontologia e dedica-se sobretudo à medicina dentária do sono, disfunção temporomandibular e dor orofacial, áreas com impacto directo na qualidade de vida dos doentes.

Para Gabriela Videira trabalhar com pessoas é um privilégio. Acredita que a inovação contínua é essencial para melhorar a experiência e os resultados clínicos dos utentes.

Descobriu Vila Franca de Xira através da tauromaquia e do Colete Encarnado e encara a vida com serenidade, acreditando que cada dia é uma oportunidade para fazer melhor e contribuir para um mundo mais saudável e mais humano.

