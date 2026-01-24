uma parceria com o Jornal Expresso
24/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 24-01-2026 19:52

União de Santarém apurada para disputar subida à 2.ª Liga

A União de Santarém fez o que lhe competia e ao vencer esta tarde o Belenenses por 2-1, no Campo Chã das Padeiras, carimbou o apuramento para a fase de subida da Liga 3 em futebol.

A União de Santarém fez o que lhe competia e ao vencer esta tarde o Belenenses por 2-1, no Campo Chã das Padeiras, carimbou o apuramento para a fase de subida da Liga 3 em futebol. Marco Grilo e Eberth marcaram os golos dos ribatejanos.

O desafio teve entrada gratuita para sócios e adeptos, que no final fizeram a festa, após a vitória sobre o primeiro classificado da série. Estão também apurados para a fase de subida, na série B, Belenenses, Mafra e Académica de Coimbra.

