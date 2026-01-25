Alhandra Sporting Club apresentou os seus atletas de triatlo e anunciou a realização da Taça do Mundo de Paratriatlo em Setembro. Livro dos cem anos do clube também foi apresentado publicamente.

Alhandra apresenta equipa de triatlo e livro dos 100 anos do clube

Os atletas de triatlo do Alhandra Sporting Club foram apresentados no sábado, nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Alhandra. Na presente época desportiva, cerca de 120 atletas irão frequentar a modalidade.

O presidente da direcção, Jorge Leitão, anunciou que no dia 5 de Setembro a Taça do Mundo de Paratriatlo se irá realizar em Alhandra, estando prevista, no dia seguinte, a realização de uma prova a contar para a Taça de Portugal de Triatlo.

Na mesma ocasião foi ainda apresentado o livro da autoria de Joel Balsinha, que reúne algumas das histórias mais emblemáticas dos cem anos do clube, numa sessão que contou com a intervenção de dirigentes e ex-dirigentes desportivos, entre outras personalidades ligadas ao clube e à vila de Alhandra.

