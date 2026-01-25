uma parceria com o Jornal Expresso
25/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 25-01-2026 14:43

Rio Tejo ontem na Barca da Amieira

Rio Tejo ontem na Barca da Amieira
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O rio Tejo, na zona de Envendos, concelho de Mação, ontem à tarde, dia 24, era um mar de espuma. A situação manteve-se até o repórter de O MIRANTE abandonar o local.

O rio Tejo, na zona de Envendos, concelho de Mação, ontem à tarde, dia 24, era um mar de espuma. A situação manteve-se até o repórter de O MIRANTE abandonar o local.

A abertura das barragens mostra como boa parte das margens do rio, a norte de Abrantes, ficam inundadas apenas devido às descargas das barragens que já atingiram os limites máximos.

A origem da espuma, que se prolongou durante horas, é uma questão que só as autoridades poderão esclarecer.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar