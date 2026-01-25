O MIRANTE TV | 25-01-2026 14:43
Rio Tejo ontem na Barca da Amieira
O rio Tejo, na zona de Envendos, concelho de Mação, ontem à tarde, dia 24, era um mar de espuma. A situação manteve-se até o repórter de O MIRANTE abandonar o local.
A abertura das barragens mostra como boa parte das margens do rio, a norte de Abrantes, ficam inundadas apenas devido às descargas das barragens que já atingiram os limites máximos.
A origem da espuma, que se prolongou durante horas, é uma questão que só as autoridades poderão esclarecer.
