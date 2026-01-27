O MIRANTE TV | 27-01-2026 18:40
Estrada submersa no Pombalinho interdita ao trânsito
Na zona do Pombalinho, no concelho da Golegã, a Estrada Nacional 365, que liga Vale de Figueira à freguesia, encontra‑se interditada ao trânsito devido à subida das águas e à submersão da via. Por motivos de segurança, a Protecção Civil e o município apelam para que ninguém tente atravessar a estrada, a pé ou de viatura, e respeitem a sinalização até nova orientação.
