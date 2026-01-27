uma parceria com o Jornal Expresso
27/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 27-01-2026 18:40

Estrada submersa no Pombalinho interdita ao trânsito

1 / 14
Estrada submersa no Pombalinho interditada ao trânsito
2 / 14
Estrada submersa no Pombalinho interditada ao trânsito
3 / 14
Estrada submersa no Pombalinho interditada ao trânsito
4 / 14
Estrada submersa no Pombalinho interditada ao trânsito
5 / 14
Estrada submersa no Pombalinho interditada ao trânsito
6 / 14
Estrada submersa no Pombalinho interditada ao trânsito
7 / 14
Estrada submersa no Pombalinho interditada ao trânsito
8 / 14
Estrada submersa no Pombalinho interditada ao trânsito
9 / 14
Estrada submersa no Pombalinho interditada ao trânsito
10 / 14
Estrada submersa no Pombalinho interditada ao trânsito
11 / 14
Estrada submersa no Pombalinho interditada ao trânsito
12 / 14
Estrada submersa no Pombalinho interditada ao trânsito
13 / 14
Estrada submersa no Pombalinho interditada ao trânsito
14 / 14
Estrada submersa no Pombalinho interditada ao trânsito
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Na zona do Pombalinho, no concelho da Golegã, a Estrada Nacional 365, que liga Vale de Figueira à freguesia, encontra‑se interditada ao trânsito devido à subida das águas e à submersão da via.

Na zona do Pombalinho, no concelho da Golegã, a Estrada Nacional 365, que liga Vale de Figueira à freguesia, encontra‑se interditada ao trânsito devido à subida das águas e à submersão da via. Por motivos de segurança, a Protecção Civil e o município apelam para que ninguém tente atravessar a estrada, a pé ou de viatura, e respeitem a sinalização até nova orientação.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar