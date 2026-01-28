O MIRANTE TV | 28-01-2026 11:14
Depressão Kristin corta ligações ferroviárias vitais na região
A passagem da depressão Kristin provocou danos significativos nas infraestruturas, com especial impacto na circulação ferroviária e rodoviária. Na região ribatejana foram vários os comboios parados e a circulação suspensa no início da manhã desta quarta-feira, 28 de Janeiro.
