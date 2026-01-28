Queda de árvores em Santarém atinge Casa do Benfica

A queda de algumas árvores no Jardim da Liberdade, em Santarém, atingiu a cobertura da Casa do Benfica, mas não obrigou ao encerramento do espaço.

A queda de árvores no Jardim da Liberdade, em Santarém, atingiu a cobertura da Casa do Benfica, mas não obrigou ao encerramento do espaço onde estão localizados um restaurante e cafetaria, uma loja e outros serviços.

Os efeitos do vendaval da madrugada desta quarta-feira, 28 de Janeiro, eram bem visíveis pela manhã no jardim. No local encontrava-se uma equipa a cortar e remover árvores ou ramagens danificadas pelo mau tempo e que pudessem representar risco acrescido.



