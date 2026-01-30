O MIRANTE TV | 30-01-2026 17:39
Casal Novo em Ourém às escuras e esquecida após a tempestade
A aldeia de Casal Novo, na freguesia de Atouguia, concelho de Ourém, continua sem electricidade desde a passagem da Tempestade Kristin, na madrugada de 28 de Janeiro. Com cerca de 148 habitantes, a população enfrenta dias difíceis sem energia e sem comunicações. As noites passam-se à luz das velas e o sentimento dominante é o de abandono, numa altura em que muitos continuam sem respostas nem apoio. São agora os moradores que dão o seu testemunho a O MIRANTE.
