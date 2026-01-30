O MIRANTE TV | 30-01-2026 21:04
"Concelho de Ourém está completamente devastado” afirma Luís Albuquerque
O concelho de Ourém foi duramente atingido pela Depressão Kristin. O presidente da Câmara, Luís Miguel Albuquerque, falou num cenário devastador, com estradas obstruídas, escolas danificadas e centenas de habitações afectadas. Cerca de 30 mil pessoas continuam sem electricidade, 40% sem água, e as comunicações mantêm-se limitadas a Ourém e Fátima.
