"Concelho de Ourém está completamente devastado” afirma Luís Albuquerque

O concelho de Ourém foi duramente atingido pela Depressão Kristin. O presidente da Câmara, Luís Miguel Albuquerque, falou num cenário devastador, com estradas obstruídas, escolas danificadas e centenas de habitações afectadas. Cerca de 30 mil pessoas continuam sem electricidade, 40% sem água, e as comunicações mantêm-se limitadas a Ourém e Fátima.