O MIRANTE TV | 30-01-2026 18:17
Tomar Game Festival decorre até domingo
Visitantes podem aceder a mais de 1.000 metros quadrados dedicados a videojogos, tecnologia e experiências interactivas.
O Tomar Game Festival já arrancou em Tomar. O evento dedicado à cultura gaming e ao entretenimento digital decorre até domingo, 1 de Fevereiro, no Pavilhão Dom Nuno Álvares Pereira.
Ao longo do festival, os visitantes podem aceder a mais de 1.000 metros quadrados dedicados a videojogos, tecnologia e experiências interactivas. A organização é do Município de Tomar em colaboração com a GAMEscola Portugal.
