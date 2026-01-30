Tomar Game Festival decorre até domingo

Visitantes podem aceder a mais de 1.000 metros quadrados dedicados a videojogos, tecnologia e experiências interactivas.

O Tomar Game Festival já arrancou em Tomar. O evento dedicado à cultura gaming e ao entretenimento digital decorre até domingo, 1 de Fevereiro, no Pavilhão Dom Nuno Álvares Pereira.

Ao longo do festival, os visitantes podem aceder a mais de 1.000 metros quadrados dedicados a videojogos, tecnologia e experiências interactivas. A organização é do Município de Tomar em colaboração com a GAMEscola Portugal.