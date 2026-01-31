uma parceria com o Jornal Expresso
31/01/2026

O MIRANTE TV | 31-01-2026 12:00

Curtumes em foco em Alcanena com visitas técnicas e debate sobre o futuro do sector

A indústria dos curtumes esteve em destaque em Alcanena, numa iniciativa promovida pela Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes, que reuniu empresários, autarcas e parceiros para conhecer o processo produtivo do couro e reflectir sobre inovação, sustentabilidade e internacionalização do sector.

A indústria dos curtumes esteve em destaque em Alcanena, numa iniciativa promovida pela Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes. Ao longo do dia de quinta-feira, 29 de Janeiro, empresários, autarcas e parceiros do sector visitaram o Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, unidades produtivas e infraestruturas ambientais, conhecendo de perto o processo de transformação do couro e as práticas associadas à sustentabilidade.
A iniciativa culminou com a sessão de encerramento do projeto In-Leathers, onde se reflectiu sobre o futuro do sector.

