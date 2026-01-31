uma parceria com o Jornal Expresso
O MIRANTE TV | 31-01-2026 10:00

Rogério Mesquita: "Um país que precisa de planeamento, ordem e visão"

Rogério Mesquita: “Um país que precisa de planeamento, ordem e visão”
Rogério Mesquita, contabilista e professor, defende mais planeamento, ordem e visão de médio prazo para o país, num retrato crítico da economia, da educação e do Estado - foto O MIRANTE
Contabilista desde 1988 e professor no ensino profissional há mais de três décadas, Rogério Mesquita cruza a experiência da contabilidade com a sala de aula para traçar um retrato crítico de Portugal, da economia às políticas públicas, passando pela escola, pelas empresas e pela fragilidade social.

Rogério Mesquita nasceu em Vila Chã de Ourique, Cartaxo, em 1966, e acompanhou de perto as transformações do país desde a Revolução de Abril. Cresceu num Portugal “cinzento”, marcado pela censura e pela guerra, viveu a década de ouro dos anos 90 e observa hoje um país que, na sua opinião, perdeu planeamento e capacidade de organização.
Com um percurso feito entre gabinetes de contabilidade e o ensino profissional, onde lecciona desde 1992, considera que Portugal se encontra “amordaçado” por poderes intermédios, com uma justiça lenta, políticas fiscais instáveis e ausência de visão a médio e longo prazo, factores que afastam investimento e dificultam a vida das empresas.
A par disso, aponta fragilidades na literacia financeira, no sistema educativo e na resposta social, alertando para situações de pobreza escondida, alunos que não comem e idosos entregues a lares clandestinos. “Há mais vida para lá do trabalho”, sublinha, defendendo um país com mais ordem, planeamento e visão de futuro.
