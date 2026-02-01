uma parceria com o Jornal Expresso
01/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 01-02-2026 07:00

“O património é um dos grandes vectores de futuro de Alenquer”

Historiador e responsável pelo Arquivo Histórico Municipal, Filipe Rogeiro tem dedicado a vida a estudar, preservar e divulgar a história de Alenquer. Vê no património um eixo essencial para o desenvolvimento e a identidade do concelho.

A vida de Filipe Rogeiro cruza-se com a história de Alenquer desde sempre. Historiador, a trabalhar na Câmara Municipal desde 1993, dirigiu o Museu Municipal Hipólito Cabaço e é hoje responsável pelo Arquivo Histórico Municipal. Investigador persistente e autor de várias publicações, esteve ligado à criação do Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição e dedicou cerca de vinte anos à identificação da casa onde morreu Damião de Góis.

Com um olhar atento sobre o território, alerta para o desordenamento urbanístico e para o risco de perda de identidade dos centros históricos.

Rubrica Identidade Profissional para ler na edição impressa de O MIRANTE

