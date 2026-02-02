uma parceria com o Jornal Expresso
02/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 02-02-2026 20:51

EVOA destaca conciliação entre agricultura, ciência e conservação no Dia Mundial das Zonas Húmidas

EVOA destaca conciliação entre agricultura, ciência e conservação no Dia Mundial das Zonas Húmidas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Espaço de Visitação e Observação de Aves (EVOA), localizado na Reserva Natural do Estuário do Tejo, em Vila Franca de Xira, foi palco das comemorações do Dia Mundial das Zonas Húmidas, reunindo responsáveis políticos e científicos num debate sobre sustentabilidade, biodiversidade e valorização do território.

O Dia Mundial das Zonas Húmidas foi assinalado segunda-feira, 2 de Fevereiro, no EVOA, espaço integrado na Companhia das Lezírias, com uma iniciativa que destacou o papel destes ecossistemas na conservação da biodiversidade e na resposta às alterações climáticas, num contexto de crescente pressão sobre o território.
A sessão incluiu o lançamento da edição de Fevereiro da revista National Geographic Portugal, que dedica um artigo de fundo ao trabalho de conservação desenvolvido no EVOA, localizado em plena Reserva Natural do Estuário do Tejo.
O presidente do Conselho de Administração da Companhia das Lezírias, Eduardo Oliveira e Sousa, sublinhou que o EVOA é um exemplo de compatibilização entre produção agrícola, ciência e protecção da natureza, defendendo que a sustentabilidade ambiental deve caminhar a par da sustentabilidade económica.
Presente na cerimónia, o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, destacou o EVOA como um modelo de equilíbrio entre ambiente, competitividade e coesão territorial, defendendo que a preservação da natureza se faz com as pessoas que vivem e trabalham no território.
O governante sublinhou ainda o potencial do EVOA e do Estuário do Tejo como espaços de investigação, educação ambiental e atracção turística à escala internacional, apelando a um maior aproveitamento dos fundos europeus para a ciência e a inovação.

Mais para ler na edição impressa de O MIRANTE

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar