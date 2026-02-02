EVOA destaca conciliação entre agricultura, ciência e conservação no Dia Mundial das Zonas Húmidas

O Dia Mundial das Zonas Húmidas foi assinalado segunda-feira, 2 de Fevereiro, no EVOA, espaço integrado na Companhia das Lezírias, com uma iniciativa que destacou o papel destes ecossistemas na conservação da biodiversidade e na resposta às alterações climáticas, num contexto de crescente pressão sobre o território.

A sessão incluiu o lançamento da edição de Fevereiro da revista National Geographic Portugal, que dedica um artigo de fundo ao trabalho de conservação desenvolvido no EVOA, localizado em plena Reserva Natural do Estuário do Tejo.

O presidente do Conselho de Administração da Companhia das Lezírias, Eduardo Oliveira e Sousa, sublinhou que o EVOA é um exemplo de compatibilização entre produção agrícola, ciência e protecção da natureza, defendendo que a sustentabilidade ambiental deve caminhar a par da sustentabilidade económica.

Presente na cerimónia, o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, destacou o EVOA como um modelo de equilíbrio entre ambiente, competitividade e coesão territorial, defendendo que a preservação da natureza se faz com as pessoas que vivem e trabalham no território.

O governante sublinhou ainda o potencial do EVOA e do Estuário do Tejo como espaços de investigação, educação ambiental e atracção turística à escala internacional, apelando a um maior aproveitamento dos fundos europeus para a ciência e a inovação.



