Aldeia das Caneiras em Santarém perto de ficar isolada

A aldeia das Caneiras situada nos arredores de Santarém está na iminência de ficar isolada da cidade devido à subida do caudal do rio Tejo. Está em curso evacuação obrigatória nas zonas das Caneiras, Ribeira de Santarém e São Vicente do Paul – Reguengo do Alviela nas próximas sete horas. Todas as escolas estarão encerradas amanhã. O município alerta para que todos os cidadãos evitem deslocações desnecessárias, sigam as instruções das autoridades e acompanhe apenas os canais oficiais para informações de confiança.