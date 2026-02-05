Cheias: evacuação de povoações e escolas fechadas na sexta-feira em Santarém

A Câmara de Santarém e o Serviço Municipal de Proteção Civil alertam a população para uma situação de cheias nas próximas horas, devido ao aumento exponencial dos caudais do rio Tejo e afluentes, bem como à precipitação intensa prevista para o período entre hoje e amanhã.

Face a esse quadro, município alerta que a população residente em áreas de risco deve abandonar as suas habitações com máxima brevidade, tendo sido identificadas como zonas críticas as povoações ribeirinhas das Caneiras, Ribeira de Santarém (até à linha de caminho de ferro) e Reguengo do Alviela. “Alertamos para outras zonas que poderão ser afectadas com a evolução do aumento das cheias: Vale de Figueira (zona da Secágro) e Alfange”, adverte ainda a autarquia.

Foi também determinado o encerramento de todas as escolas do concelho na sexta-feira, 6 de Fevereiro, com o objectivo de evitar deslocações e garantir a segurança da comunidade escolar.

Ainda como medidas extraordinárias, a Câmara de Santarém activou, excepcionalmente, a reabertura da passagem de nível do Peso para evacuação da zona das Caneiras, só disponível a veículos ligeiros e de protecção civil. Estão no terreno equipas permanentes de acompanhamento e monitorização das zonas ribeirinhas 3e é garantido apoio operacional às evacuações e circulação em segurança.

Vai ser também criado um Centro de Acolhimento Temporário a partir das 16h00 desta quinta-feira, 5 de Fevereiro, no Pavilhão Municipal de Santarém para pessoas sem suporte familiar imediato, assegurando condições de alojamento, alimentação e apoio social.

A Protecção Civil de Santarém recomenda à população que evite todas as deslocações desnecessárias, que privilegie o teletrabalho, sempre que possível e que se mantenha atenta às comunicações oficiais do município e da Proteção Civil.

