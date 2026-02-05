uma parceria com o Jornal Expresso
05/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 05-02-2026 11:56

Cheias: evacuação de povoações e escolas fechadas na sexta-feira em Santarém

1 / 18
Santarém em alerta máximo com evacuação obrigatória das zonas ribeirinhas
2 / 18
Santarém em alerta máximo com evacuação obrigatória das zonas ribeirinhas
3 / 18
Santarém em alerta máximo com evacuação obrigatória das zonas ribeirinhas
4 / 18
Santarém em alerta máximo com evacuação obrigatória das zonas ribeirinhas
5 / 18
Santarém em alerta máximo com evacuação obrigatória das zonas ribeirinhas
6 / 18
Santarém em alerta máximo com evacuação obrigatória das zonas ribeirinhas
7 / 18
Santarém em alerta máximo com evacuação obrigatória das zonas ribeirinhas
8 / 18
Santarém em alerta máximo com evacuação obrigatória das zonas ribeirinhas
9 / 18
Santarém em alerta máximo com evacuação obrigatória das zonas ribeirinhas
10 / 18
Santarém em alerta máximo com evacuação obrigatória das zonas ribeirinhas
11 / 18
Santarém em alerta máximo com evacuação obrigatória das zonas ribeirinhas
12 / 18
Santarém em alerta máximo com evacuação obrigatória das zonas ribeirinhas
13 / 18
Santarém em alerta máximo com evacuação obrigatória das zonas ribeirinhas
14 / 18
Santarém em alerta máximo com evacuação obrigatória das zonas ribeirinhas
15 / 18
Santarém em alerta máximo com evacuação obrigatória das zonas ribeirinhas
16 / 18
Santarém em alerta máximo com evacuação obrigatória das zonas ribeirinhas
17 / 18
Santarém em alerta máximo com evacuação obrigatória das zonas ribeirinhas
18 / 18
Santarém em alerta máximo com evacuação obrigatória das zonas ribeirinhas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Protecção Civil Municipal de Santarém alertou a população residente em áreas de risco para abandonar as suas habitações com máxima brevidade, tendo sido identificadas como zonas críticas as povoações ribeirinhas das Caneiras, Ribeira de Santarém e Reguengo do Alviela.

A Câmara de Santarém e o Serviço Municipal de Proteção Civil alertam a população para uma situação de cheias nas próximas horas, devido ao aumento exponencial dos caudais do rio Tejo e afluentes, bem como à precipitação intensa prevista para o período entre hoje e amanhã.
Face a esse quadro, município alerta que a população residente em áreas de risco deve abandonar as suas habitações com máxima brevidade, tendo sido identificadas como zonas críticas as povoações ribeirinhas das Caneiras, Ribeira de Santarém (até à linha de caminho de ferro) e Reguengo do Alviela. “Alertamos para outras zonas que poderão ser afectadas com a evolução do aumento das cheias: Vale de Figueira (zona da Secágro) e Alfange”, adverte ainda a autarquia.
Foi também determinado o encerramento de todas as escolas do concelho na sexta-feira, 6 de Fevereiro, com o objectivo de evitar deslocações e garantir a segurança da comunidade escolar.
Ainda como medidas extraordinárias, a Câmara de Santarém activou, excepcionalmente, a reabertura da passagem de nível do Peso para evacuação da zona das Caneiras, só disponível a veículos ligeiros e de protecção civil. Estão no terreno equipas permanentes de acompanhamento e monitorização das zonas ribeirinhas 3e é garantido apoio operacional às evacuações e circulação em segurança.
Vai ser também criado um Centro de Acolhimento Temporário a partir das 16h00 desta quinta-feira, 5 de Fevereiro, no Pavilhão Municipal de Santarém para pessoas sem suporte familiar imediato, assegurando condições de alojamento, alimentação e apoio social.
A Protecção Civil de Santarém recomenda à população que evite todas as deslocações desnecessárias, que privilegie o teletrabalho, sempre que possível e que se mantenha atenta às comunicações oficiais do município e da Proteção Civil.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar