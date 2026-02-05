uma parceria com o Jornal Expresso
05/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 05-02-2026 08:46

Ponte d’Asseca cortada entre Santarém e Vale de Santarém

A Ponte d”Asseca, na Estrada Nacional 3 entre Santarém e Vale de Santarém, está cortada ao trânsito devido à subida das águas, informou a Câmara de Santarém. O acesso entre Cartaxo e Santarém deve ser feito através da A1 (Cartaxo – Santarém).

“A situação mantém-se crítica. Reforçamos o apelo ao cumprimento das orientações da Proteção Civil, recomenda-se que evitem deslocações desnecessárias e sigam apenas vias autorizadas”, apela o município de Santarém.
