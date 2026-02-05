Porto das mulheres na Chamusca engolido pela água do Tejo

O Tejo voltou a subir e acabou por engolir o Porto das Mulheres, na Chamusca, deixando a zona completamente submersa e inacessível. A cheia invadiu o espaço junto ao rio, cobrindo caminhos e áreas de apoio, num cenário que está a preocupar a população e os agricultores da região, habituados a conviver com estas subidas de água mas sempre com receio dos prejuízos que podem causar.