O MIRANTE TV | 05-02-2026 16:19
Porto das mulheres na Chamusca engolido pela água do Tejo
O Tejo voltou a subir e acabou por engolir o Porto das Mulheres, na Chamusca, deixando a zona completamente submersa e inacessível.
O Tejo voltou a subir e acabou por engolir o Porto das Mulheres, na Chamusca, deixando a zona completamente submersa e inacessível. A cheia invadiu o espaço junto ao rio, cobrindo caminhos e áreas de apoio, num cenário que está a preocupar a população e os agricultores da região, habituados a conviver com estas subidas de água mas sempre com receio dos prejuízos que podem causar.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Vale Tejo
04-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar