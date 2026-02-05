Rio Sorraia transborda e provoca primeiras inundações na zona ribeirinha de Benavente

A água do Rio Sorraia começou esta quinta-feira, 5 de Fevereiro, a inundar as moradias mais próximas do curso de água na zona ribeirinha de Benavente, levando várias pessoas a sair de casa e a colocar a salvo alguns bens perante a rápida subida do nível das águas.

Na Travessa das Hortas e na Rua de Baixo ao Poço, estiveram no local elementos da protecção civil municipal, acompanhados pela presidente da Junta de Freguesia de Benavente, Ivete Mateus, que se inteirou da situação vivida pelos moradores e prestou o apoio considerado necessário.

A cheia atraiu também inúmeros curiosos ao Parque Ribeirinho de Benavente, onde é visível a força do rio, que segue com caudal elevado, num cenário acompanhado com atenção pelas autoridades locais.

A Marinha, com efectivos dos Fuzileiros, foi mobilizada para o concelho de Benavente a pedido do município. Há várias estradas cortadas e submersas no território. Todas as escolas do concelho vão estar encerradas, por precaução, no dia 6 de Fevereiro.

