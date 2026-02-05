O MIRANTE TV | 05-02-2026 15:12
Um dia diferente para os trabalhadores dos campos da Chamusca
Os trabalhadores agrícolas dos campos da Chamusca viveram um dia diferente e marcado pela urgência, depois da subida do caudal do rio Tejo ter inundado zonas de cultivo e obrigado à retirada rápida de materiais e equipamentos. Perante o avanço da água, muitos tiveram de interromper o trabalho habitual para salvar alfaias, mangueiras, caixas e outros bens antes que fossem arrastados pela corrente, numa situação que voltou a expor a vulnerabilidade dos terrenos agrícolas ribeirinhos sempre que o nível do rio sobe.
