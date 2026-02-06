O MIRANTE TV | 06-02-2026 09:08
Golegã também já está inundada
Água já ultrapassou as zonas ribeirinhas e invade campos agrícolas.
As cheias já ultrapassaram as zonas ribeirinhas na Golegã e estão às portas da vila, com a subida do caudal do rio Tejo a inundar extensas áreas agrícolas e a aproximar-se de zonas habitadas. A água tem vindo a alastrar rapidamente, dificultando acessos e causando preocupação entre agricultores e moradores. A situação está a ser acompanhada pelas autoridades, que apelam à prudência e à vigilância.
