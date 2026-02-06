Manhã tranquila após noite de alerta no concelho de Vila Franca

A madrugada foi mais calma do que o previsto no concelho de Vila Franca de Xira, sem cheias nem ocorrências graves associadas ao Tejo. Ainda assim, o Plano Municipal de Emergência mantém-se activo devido às descargas das barragens e à chegada da depressão Marta.

Uma manhã calma no concelho de Vila Franca de Xira, uma vez que os cenários previstos para o comportamento do rio Tejo durante a madrugada não se confirmaram.

Face à continuidade de descargas elevadas das barragens, mantém-se activo o Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil, sendo que as medidas preventivas desta noite vão continuar nos próximos dias. No Forte da Casa voltou a derrocar mais um bocado da encosta na Rua 11 de Março, mas na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria não se registaram estragos, mantendo-se os cafés e o museu encerrados.

Em Alhandra, de acordo com os bombeiros, não se registaram ocorrências durante a noite.

Na cidade de Vila Franca de Xira, as ruas junto ao cais mantêm sacos e madeiras nas entradas dos estabelecimentos comerciais, mas alguns comerciantes já tiveram prejuízos em noites anteriores.

