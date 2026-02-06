O MIRANTE TV | 06-02-2026 16:32
Parque do Flecheiro volta a ficar submerso em Tomar
As fortes chuvadas voltaram a deixar o Parque do Flecheiro debaixo de água. O rio Nabão ameaça ainda galgar as margens noutras zonas da cidade de Tomar.
O parque ribeirinho do Flecheiro, em Tomar, inaugurado em 2024, está novamente submerso pelas águas do rio Nabão. Trata-se de uma situação que se tem repetido ao longo do Inverno, sempre que a precipitação é mais intensa.
O Nabão ameaça ainda galgar as margens noutras zonas da cidade, nomeadamente na Levada e na zona desportiva. Na Levada, foram já colocadas protecções preventivas face ao risco de o rio transbordar.
