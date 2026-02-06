Uma das entradas de Almeirim está completamente submersa

As cheias que afectam o concelho de Almeirim continuam a causar constrangimentos significativos na circulação rodoviária, obrigando ao corte da Estrada Nacional 114 até à zona das bombas da Galp. A via encontra-se intransitável devido à subida do nível da água, situação que se mantém sem previsão imediata de normalização.