O MIRANTE TV | 06-02-2026 17:32
Uma das entradas de Almeirim está completamente submersa
As cheias que afectam o concelho de Almeirim continuam a causar constrangimentos significativos na circulação rodoviária, obrigando ao corte da Estrada Nacional 114 até à zona das bombas da Galp. A via encontra-se intransitável devido à subida do nível da água, situação que se mantém sem previsão imediata de normalização.
