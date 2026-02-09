uma parceria com o Jornal Expresso
09/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 09-02-2026 19:45

Dez milhões não vão chegar para reparar estragos em Arruda dos Vinhos

Ministro das Infraestruturas visitou o concelho na manhã de segunda-feira, 9 de Fevereiro, para conhecer a zona mais afectada pelo mau tempo.

Os danos causados pelo mau tempo em Arruda dos Vinhos ainda não estão totalmente contabilizados mas já se sabe que pelo menos dez milhões de euros não deverão chegar para reparar todos os estragos.

Em todo o concelho há apenas uma estrada a funcionar, a Nacional 248-3 em direcção a Alverca. Para todas as outras ligações vizinhas os moradores estão a ser obrigados a usar a auto-estrada.

O caso mais complicado aconteceu no Lapão, onde vários moradores perderam as suas casas e viram o acesso ruir com a encosta.

Na manhã de segunda-feira, 9 de Fevereiro, o Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, visitou o concelho para se inteirar dos danos provocados pelas tempestades.

Carlos Alves, presidente do município, voltou a pedir ao governante que seja decretado o estado de calamidade no concelho, bem como a isenção de portagens na A10.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.

