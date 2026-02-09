Ponte da Chamusca fechada ao trânsito, aberta à boa vida

A Ponte da Chamusca viveu este domingo uma realidade única. Fechada ao trânsito por causa das cheias, abriu-se à boa vida: caminhar, correr e pedalar sem medo de carros e principalmente dos camiões tornou-se por momentos uma atracção local. Entretanto a ponte já reabriu à circulação.