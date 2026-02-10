uma parceria com o Jornal Expresso
10/02/2026

 O Mirante
O MIRANTE TV | 10-02-2026

A empresária do Tramagal que uniu mercearia e pastelaria ao serviço da vila

Isaltina Gomes criou e gere a Pastelaria-Supermercado A Vila, no Tramagal - foto O MIRANTE
À frente da Pastelaria-Supermercado A Vila, Isaltina Gomes construiu um negócio de proximidade onde comércio e convívio se cruzam, reforçando laços numa comunidade que conhece bem.

O percurso de Isaltina Gomes é marcado por trabalho precoce, uma família trabalhadora e uma forte ligação às pessoas, experiência essa que hoje se reflecte na forma como gere a Pastelaria-Supermercado A Vila, no Tramagal. O espaço, que junta café, pastelaria e supermercado, tornou-se um ponto de encontro diário onde o atendimento próximo faz a diferença, sobretudo junto dos clientes mais idosos.

Depois de anos em diferentes profissões, encontrou no comércio local e restauração a concretização de um sonho antigo e uma forma de servir a comunidade. Entre dias longos e desafios constantes, mantém a motivação no contacto humano e no orgulho de criar um espaço onde todos se sentem em casa.

