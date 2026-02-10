Santarém pede apoio do Governo para responder aos prejuízos das cheias

As cheias colocaram a Câmara de Santarém sob forte pressão financeira. O presidente do município, João Teixeira Leite, pediu apoios ao Estado, admitindo que a autarquia não tem capacidade para responder sozinha aos prejuízos. O autarca reuniu com a ministra do Ambiente e Energia, que visitou Santarém, Cartaxo e Azambuja para avaliar os danos. Maria da Graça Carvalho confirmou que está a ser preparado um plano de financiamento para a reconstrução das zonas ribeirinhas, enquanto decorrem trabalhos de monitorização das arribas para prevenir derrocadas.