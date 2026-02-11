O MIRANTE TV | 11-02-2026 08:26
Autarcas de Ourém, Ferreira do Zêzere e Tomar fazem balanço dos efeitos da tempestade
Sessão promovida pela CIM Médio Tejo decorreu em Tomar na tarde de terça-feira, 10 de Fevereiro.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo promoveu uma conferência de imprensa para apresentar um balanço das duas semanas decorridas após a passagem da depressão Kristin. A sessão decorreu em Tomar na tarde de terça-feira, 10 de Fevereiro. Estiveram presentes autarcas de Ourém, Ferreira do Zêzere e Tomar. Os autarcas fizeram um ponto de situação sobre os efeitos da tempestade nos seus territórios.
