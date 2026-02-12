O MIRANTE TV | 12-02-2026 14:56
Constância e Barquinha expõem fragilidades da ponte da Praia do Ribatejo
Presidentes de Câmara realizaram conferência de imprensa para abordar situação da ponte do rio Tejo, na ligação Constância Sul/Praia do Ribatejo.
O presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira, e o presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Manuel Mourato, realizaram na manhã de quinta-feira, 12 de Fevereiro, uma conferência de imprensa para abordar a situação da ponte sobre o rio Tejo, na ligação Constância Sul/Praia do Ribatejo. A sessão teve como objectivo alertar para as vulnerabilidades e constrangimentos que a infraestrutura atravessa.
