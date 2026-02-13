O MIRANTE TV | 13-02-2026 19:37
Última homenagem a António “Colorau”
O funeral de António “Colorau” realizou-se na passada sexta-feira, em Vale de Figueira, reunindo várias dezenas de familiares, amigos e admiradores que quiseram prestar-lhe a última homenagem. O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, também marcou presença, num momento marcado pela emoção e pelo respeito. Entre lágrimas e palavras sentidas, a comunidade despediu-se de uma das suas figuras mais emblemáticas, num adeus simples, mas profundamente sentido.
