15/02/2026

O MIRANTE TV | 15-02-2026 09:21

Amiais de Baixo em festa: tradição que atravessa gerações

Música, procissões e convívio comunitário marcam uma das festas mais emblemáticas do concelho de Santarém, com mais de 150 anos de história.

A vila de Amiais de Baixo volta a receber uma das festas populares mais aguardadas da região com os festejos em honra de São Sebastião, que decorrem até 16 de Fevereiro. O programa junta música, animação e tradição, mobilizando moradores e visitantes. Realizada há mais de 150 anos, a Festa é o ponto alto do calendário anual da vila e combinando celebração religiosa e popular.

