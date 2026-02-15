O MIRANTE TV | 15-02-2026 19:10
Samora Correia voltou a ser palco do maior Carnaval do Ribatejo
Entre carros alegóricos, grupos organizados e convidados, o desfile de Carnaval de Samora Correia voltou a mobilizar centenas de participantes e a atrair milhares de espectadores nas principais artérias da cidade.
O desfile do corso carnavalesco saiu à rua no dia 15 de Fevereiro, em Samora Correia, integrando o programa do Carnaval Samorense 2026, que decorre entre 13 e 18 de Fevereiro.
O cortejo percorreu várias ruas da cidade, com particular destaque para a Avenida O Século, onde se concentrou grande parte do público, transformando a principal via num corredor de festa, música e animação.
No desfile participaram o carro dos Reis do Carnaval, a Creche Padre Tobias, o Grupo Motard Riders for Life Samora Correia e o carro do convidado “Hoje Tem”, além de vários grupos organizados que deram cor e criatividade ao corso.
Entre os temas apresentados estiveram “Os Rebeldes na Cidade do Algodão Doce”, “Janela dos Brincalhões”, “Foliões do Circo Royal”, “Galhofas no Reino do Mar”, “Lapa, Gueixas & Samorais”, “Saltitões – 20 anos a Saltar” e “Inteligência Artificial Salvador”, num desfile marcado pela diversidade de propostas e pela forte participação associativa.
O Carnaval Samorense é organizado pela Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS), com o apoio do Município de Benavente e da Junta de Freguesia de Samora Correia.
